fot. materiały prasowe

Reklama

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Steven Spielberg pracuje nad nowym filmem. Nikt nie zna tytułu, ale mówi się, że będzie on powrotem do korzeni dla reżysera oraz do gatunku science fiction. Doniesienia te potwierdził scenarzysta projektu, David Koepp. Teraz nowych informacji można upatrywać w niedawnej wypowiedzi Josha O'Connora, który zagra jedną z głównych ról w nadchodzącej produkcji.

Cały świat kina czeka na jego powrót. Nowy film legendy ma datę premiery

Josh O'Connor w rozmowie z Deadline porównał nadchodzący film Spielberga do jego dwóch ikonicznych dzieł z przeszłości, czyli E.T. oraz Bliskie spotkania trzeciego stopnia:

[Nowy film[ to oldschoolowy Spielberg. Z tego samego świata, co E.T. czy Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Myślę, że ludzie będą podekscytowani.

Co wiadomo o nowym filmie Stevena Spielberga?

W obsadzie znajduje się: Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Eve Hewson. Operatorem będzie Janusz Kamiński, stały współpracownik Spielberga, który otrzymał dwa Oscary za Listę Schindlera oraz Szeregowca Ryana. Scenariusz ma napisać David Koepp.

O nowym filmie Spielberga nie wiadomo zbyt wiele. Nie ujawniono też tytułu. W New Jersey był kręcony pod kryptonimem "Non-View". Z kolei jego roboczy tytuł to The Dish.

Najlepsze filmy science fiction w historii - to chyba ranking ostateczny. Diuna daleko, nr 2 to poziom ekspercki