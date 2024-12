Toy Story 5 nie rozczaruje. Aktor już nagrywa dubbing i składa obietnice

Disney

Tim Allen, obecnie promujący swój nowy serial komediowy Shifting Gears, w wywiadzie dla Collidera potwierdził, że rozpoczął już nagrania dialogów do Toy Story 5. Co więcej, pierwsza pięciogodzinna sesja już za nim, a w 2025 roku zaplanowano kolejne pięć.

- Nie wiem, co mogę powiedzieć. Tydzień temu miałem moją pierwszą pięciogodzinną sesję nagrywania dialogów do Buzza. Dziwacznie jest wrócić po latach, ale nic innego nie mogę ci powiedzieć.

Allen zapewnia, że Toy Story 5 to nie „skok na kasę”, jak twierdzili niektórzy fani w mediach społecznościowych. Podkreślił, że projekt powstał dzięki wyjątkowemu scenariuszowi, który przekonał całą ekipę do powrotu. Obiecuje, że to bardzo mądra historia i jest pewien, że fani będą zadowoleni.

Tim Allen użycza głosu Buzzowi Astralowi od 1995 roku, kiedy to zadebiutowała pierwsza część serii. Aktor nie wziął jednak udziału w spin-offie Buzz Astral, w którym jego miejsce zajął Chris Evans. Film okazał się zarówno artystyczną, jak i komercyjną porażką.

Premiera Toy Story 5 zaplanowana jest na 2026 rok i trafi do kin.