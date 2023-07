Transformers 8 - G.I. Joe będą częścią tej historii. Producent potwierdza

fot. materiały prasowe

Reklama

Lorenzo di Bonaventura, producent filmowych serii Transformers i G.I. Joe w nowym wywiadzie dla Science-Fiction & Fantasy Gazette potwierdził, że teraz G.I. Joe wchodzą do świata robotów i stają się jego częścią. To będzie kluczowe w planowanym filmie Transformers 8. Przyznaje jednak, że muszą teraz wymyślić, jak to zrobić dobrze, aby w fabule G.I Joe byli aktywną częścią historii. Są na tym etapie planowania.

Transformers i G.I. Joe razem

Crossover obu serii został zapowiedziany w końcówce filmu Transformers: Przebudzenie bestii. Producent dodał, że nadal to wszystko jest osadzone w tym samym świecie co filmy Michaela Baya. W tym aspekcie nic się nie zmieniło.

- Robimy co w naszej mocy, aby nie zrobić czegoś, co zaprzecza filmom Baya, ale rozwijamy postaci, więc gdy do tego dochodzi, zaczynasz je rozumieć trochę inaczej.

Potwierdził też, że Przebudzenie bestii osadzone jest w 1994 roku, a pierwsze Transformers Baya to 2007 rok. Na razie żadne oficjalne decyzje o tym, kiedy Transformers 8 powstanie nie zostały podjęte.

G.I. Joe i Transformers - problemy?

Brian Robins, szef Paramount Pictures w rozmowie z Variety potwierdził, że planują jedno duże uniwersum z Transformers i G.I. Joe. Aby jednak móc w Przebudzeniu bestii wprowadzić G.I. Joe musieli mieć pozwolenie Hasbro (właściciel praw do zabawek, który daje licencje na filmy), Michaela Baya (producent serii) oraz Stevena Spielberga (producent serii). Tylko Bay wyraził dezaprobatę, bo sądził, że pojawienie się G.I. Joe rozmieni na drobne filmy z serii Transformers, które wyreżyserował. Wówczas Robbins zaczął go męczyć, by jednak się zgodził. Po 50 telefonach Bay dał spokój i wyraził akceptację.