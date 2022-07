Transformers - najpotężniejsze Autoboty i Decepticony. 15. rocznica filmu

Źródło: materiały prasowe

Jak ten czas leci! Transformers miało światową premierę 3 lipca 2007 roku, Michael Bay stworzył rozrywkę dobrze odebraną, która po dziś dzień jest powszechnie uważana za... raczej jedyny dobry film całej serii. Co prawda, jego dzieło było w pełni wpisane w jego wybuchowy styk, który rożni się od tego, co prezentowały komiksy czy animacje

Aby uświetnić rocznicę, przypominamy ranking, W nim też możecie poznać najpotężniejsze postacie w podziale na Autobtów oraz Decepticonów. Nie jest to ranking filmowy ,ale ogólnie z uniwersum, więc mamy tu postacie oczywiście znane z filmów; większość postaci jednak pochodzi z innych mediów, w których historie Transformerów są opowiadane. To pozwala zobaczyć wiele ciekawych postaci, które być może w przyszłości zobaczymy w kolejnych kinowych filmach. Na razie czekamy na premierę widowiska Transformers: Przebudzenie bestii, w których poznamy wiele nowych postaci z grupy Transformerów, a pamiętajmy, że to nie tylko Autoboty i Decepticony. Zobaczcie więc, które postacie są najpotężniejsze.

Transformers - ranking Autobotów

20. Bumblebee - jeden z najpopularniejszych Autobotów jest lojalny, charyzmatyczny i nawet w wielu historiach pełnił rolę przywódcy pod nieobecność Optimusa. Jego mały rozmiar sprawiał jednak, że nie był najlepszym wojownikiem

Transformers - ranking Decepticonów