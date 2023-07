Powstanie crossover Transformers z G.I. Joe? Producent komentuje

fot. Paramount Pictures

W końcówce filmu Transformers: Przebudzenie bestii, który miał premierę na początku czerwca tego roku, zasugerowano, że kolejna odsłona serii będzie związana z G.I. Joe. Reżyser produkcji Steven Caple Jr. w czerwcowym wywiadzie potwierdził, że wprowadzono ten motyw, aby móc go wykorzystać w przyszłych filmach. Należy przypomnieć, że G.I. Joe i Transformery mieli już wspólne historie w komiksach wydanych przez Marvela, ale jeszcze nie doszło do crossoveru w żadnym aktorskim filmie.

Crossover Transformers i G.I. Joe

W wywiadzie dla One Take News producent ostatniej części Transformersów Lorenzo di Bonaventura również wypowiedział się na temat tego crossoveru.

Nie patrzę na to, jak na uniwersum - patrzę na to, jak na historię, a [G.I. Joe] będą jej częścią. Myślę też, że termin „crossover” oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. Dla mnie G.I. Joe, kimkolwiek są, wkroczą do świata Transformersów, a nie, że połączą ze sobą dwa światy. Plan jest taki, aby ostatecznie zrobić [crossover]. G.I. Joe pojawią się w następnym filmie, niezależnie od zakończenia Przebudzenia bestii, które sprawiło, że uwierzyliśmy, że jest to możliwe.

Następnie producent przyznał, że jeszcze nie opracowali scenariusza, ale dodał, że Transformersi i G.I. Joe będą wchodzić w interakcje. Jak w każdym filmie Autoboty i ludzie będą uwikłani w walkę, a G.I. Joe będą jej częścią.

Transformers: Przebudzenie bestii - zdjęcia i plakaty

