Najbardziej wyczekiwane filmy 2025 roku. DC przebija wszystkie nowości Marvela; ten horror może rozbić bank

Na jakiej podstawie stworzono ranking? Jak wyjaśnia sam serwis: „Te 10 filmów, których premiera zaplanowana jest na rok 2025, było niezmiennie najpopularniejszymi wśród użytkowników IMDb w 2024 roku, co wynika z danych pochodzących z rankingów IMDbPro MOVIEmeter”. A dlaczego IMDb to wiarygodne źródło? Ponieważ to jedna z największych baz danych na świecie na temat filmów, seriali i aktorów.

Jakie tytuły znalazły się w rankingu? Nikogo nie powinno zaskoczyć, że w czołówce jest Superman w reżyserii Jamesa Gunna. To będzie jeden z największych testów nowego DCU. W dodatku pierwsze trailery zapowiadają coś zupełnie innego niż to, co zaserwował nam Zack Snyder z Człowiekiem ze stali. To jednak nie jedyny film superbohaterski na liście, wręcz przeciwnie. Widzowie czekają również na Fantastyczną Czwórkę, Thunderbolts* i Kapitana Amerykę: Nowy wspaniały świat z MCU. Superman przebił jednak je wszystkie, jeśli chodzi o zainteresowanie widzów.

Ciekawość wzbudzają również aktorskie wersje bajek Disneya i Pixara, czyli Śnieżka i Jak wytresować smoka. Co ciekawe, oprócz Supermana bardzo wysoko jest także 28 lat później, czyli sequel horroru, który zadebiutuje niemal 25 lat po pierwszej części. Na pewno też zainteresuje was fakt, że w zestawieniu pojawił się Minecraft. Najwyraźniej, choć wiele osób przewiduje sromotną porażkę artystyczną, nie można zaprzeczyć, że o filmie dużo się dyskutuje wśród kinomaniaków.

Najbardziej wyczekiwane filmy 2025 roku wg IMDb

Nie przedłużając, zapraszamy do zapoznania się z całym rankingiem: