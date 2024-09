Transformers: Początek z solidnym przewidywanym wynikiem w amerykańskim box office. Ile zarobi animacja?

fot. Paramount Pictures

Reklama

Transformers: Początek już niedługo wjedzie na ekrany kin na całym świecie. Animowany prequel opowie o początkach konfliktu pomiędzy Optimusem Prime i Autobotami a Megatronem i złowieszczymi Deceptikonami. Premiera zaplanowana jest na 20 września 2024 roku.

Nowe przewidywania box office wskazują, że Transformers: Początek w weekend otwarcia zarobi w Stanach Zjednoczonych ok. 30 mln dolarów. Przewiduje się, że będzie to raczej dolna granica, ale dobre opinie o filmie mogą podwyższyć ten wynik. Nie jest to zła suma zważywszy na to, że budżet produkcji wyniósł ok. 75 mln dolarów.

Na ten moment wpływy z amerykańskiego box office są o 12% niższe w porównaniu z zeszłym rokiem. Nadal jest to bardzo dobry wynik, ponieważ łącznie ten rynek wygenerował aż 6.08 miliarda dolarów w 2024 roku.

Transformers: Początek

Transformers: Początek - opis fabuły

Film animowany Transformers: Początek będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło- na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami. [opis Multikino]

Transformers: Początek - premiera 20 września 2024 roku w kinach.