Transformers: Początek - dla kogo jest ten film animowany? Reżyser tłumaczy

fot. Paramount Pictures

Pierwszy zwiastun filmu animowanego Transformers: Początek zaskoczył lekką, komediową konwencją. Czy to właśnie taki będzie film skierowany barrdziej do młodszych odbiorców? Reżyser Josh Cooley, znany z Toy Story 4, w rozmowie z Colliderem omówił projekt i odpowiedział na pytanie, dla kogo ten film powstał.

Transformers: Początek - dla kogo jest ten film animowany?

Cooley mówi otwarcie: "Chcę zrobić film dla wszystkich - w sensie: dla osób, który dorastały z oryginalną kreskówką, które mogą zabrać całą rodzinę do kina i doświadczyć tego razem".

Filmowiec tłumaczy, że ta historia ma prawdziwe stawki, które w pierwszym zwiastunie nawet nie zostały zasugerowane. Sądzi, że w kolejnych dowiemy się, co to tak naprawdę jest.

Chociaż zwiastun pokazał zagrożenia i potencjalny czarny charakter, Josh Cooley mówi otwarcie, że tym złem w filmie jest to, co stanie pomiędzy Orionem (przyszły Optimus) i D-16 (przyszły Megatron) i zbuduje pomiędzy nimi legendarny konflikt. To dla niego jest najważniejsze w całym tym filmie.

- Relacja pomiędzy nimi jest czymś, co chciałem, aby było prawdziwą stawką w tym filmie - bez względu na to, kto inny się tu pojawi. To jest konkretnie historia o Orionie i D-16.

Transformers: Początek

Zagrożenie, które się pojawi w Transformers: Początek jest dla niego drugorzędnym czarnym charakterem po tym, co będzie przyczyną konfliktu.

Josh Cooley uważa, że jego animacja ma szansę być początkiem trylogii. Przyznaje, że są tu elementy prowadzące do kolejnych historii z uwagi na to, jak osadził fabułę w kanonie Transformers.

Transformers: Początek - premiera 14 września 2024 roku w polskich kinach.