Transformers: Początek chwalony przez Hideo Kojimę. Padło porównanie do filmu o X-Menach

fot. Paramount Pictures

Reklama

Transformers: Początek zadebiutowało w miniony piątek, ale mimo to przegrało uwagę o amerykańskich widzów z Beetlejuice Beetlejuice. Również na pozostałych rynkach animacja Paramount Pictures nie radzi sobie najlepiej, chociaż zbiera pozytywne oceny. Na film wybrał się również Hideo Kojima, który postanowił podzielić się swoją opinią w serwisie X. Producent pochwalił najnowsze Transformersy, które pod względem wywołanych emocji porównał do pierwszego seansu X-Men: Pierwsza klasa, czyli jego ulubionego filmu o mutantach.

Transformers: Początek - Hideo Kojima zachwycony animacją

Kojima przewiduje, że więcej franczyz opartych na komiksach porzuci aktorskie produkcje i przejdzie na animacje 3D:

Właśnie obejrzałem Transformers: Początek przypomniało mi to, jak oglądałem X-Men: Pierwsza klasa. Transformers może odnaleźć się jako komputerowa animacja 3D. Więcej marek opartych na komiksach prawdopodobnie przejdzie z aktorskich produkcji do takich animacji.

ROZWIŃ ▼

Transformers: Początek

Transformers: Początek - opis fabuły

Film animowany Transformers: Początek będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło- na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami. [opis Multikino]

Oto lista ulubionych Transformers wg. fanów