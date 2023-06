Transformers: Przebudzenie bestii - film zapowiada powiązanie z kultowymi [SPOILER]. Fani zabawek z lat 80 zachwyceni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Końcówka filmu Transformers: Przebudzenie bestii oficjalnie zapowiada powiązanie z serią G.I. Joe. Były plotki o tym, że powstanie wspólny film obu franczyz należących do Hasbro, ale wydarzenia z nowego widowiska je potwierdzają. Fani zabawek z lat 80. są zachwyceni.

Transformers i G.I. Joe

Pod koniec filmu Noah idzie na rozmowę o pracę w tajemniczej rządowej firmie prowadzonej przez agenta Burke'a (Michael Kelly). Burke dziękuje mu za to, co zrobił i obiecuje najlepszy lek na chorobę jego młodszego brata. Wówczas daje Noah wizytówkę i propozycję pracy. Gdy Noah na nią patrzy, widzi napis; G.I. Joe.

Producent i reżyser zajawili plany na crossover obu franczyz w rozmowie z Variety.

- Nie sądzimy, że w tej scenie podeszliśmy do tego cynicznie w stylu: "dobra wiadomość, możemy tu wcisnąć G.I. Joe". Fani chcą wielu rzeczy. Jeśli zrobimy ten crossover i nie zrobimy go dobrze, fani będą rozczarowani. Trochę czasu nam zajęło rozgryzienie pokazania Maximali, a teraz mamy sugestię, jak rozpocząć wprowadzanie G.I. Joe - zapowiada producent Lorenzo di Bonaventura, który odpowiada za serię Transformers i G.I. Joe.

Do tej pory studio miało problem z osiągnięciem sukcesu z G.I. Joe na kinowym ekranu. Powstały trzy filmy: G.I. Joe: Czas Kobry, G.I. Joe: Odwet oraz Snake Eyes. Geneza G.I.Joe. Z czego ten ostatni okazał się jedną z największych klap finansowych roku.

Producent tłumaczy, że jeszcze nie mają rozplanowanego spotkana Transformerów z G.I. Joe, więc nie wie, jakie postaci komandosów mogą się pojawić i czy ktoś powróci z poprzednich filmów. Na pewno jednak pojawi się agent Burke, który będzie tutaj istotnym graczem.

- G.I. Joe są super i chciałbym zobaczyć, jakbym mógł ich wykorzystać. Są jeszcze rzeczy z tej franczyzy, które nie były wykorzystane i postacie, które nie były pokazane, a to mnie ekscytuje. Powiem tak o tym, co nas czeka dalej: Spędziliśmy dużo czasu na Ziemi i jestem ciekaw, co jest poza nią... - mówi reżyser Steven Caple Jr.

Transformery i G.I. Joe mieli wspólne historie w komiksach, w których razem walczyli ze zjednoczonymi Decepticonami i Kobrą. Na ten moment poza planami nie ma określonych ram, kiedy film o Transformerach i G.I. Joe pojawi się na ekranach.

Transformers: Przebudzenie bestii - film na ekranach kin.

