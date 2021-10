Transformers: Przebudzenie bestii - zdjęcia z planu. Jakie będą Autoboty i Decepticony?

fot. materiały prasowe

Prace na planie superprodukcji Transformers: Przebudzenie bestii wciąż trwają. Dzięki gwieździe tego filmu, Anthony Ramos opublikował na swoim Twitterze dwa oficjalne zdjęcia. Na jednym widzimy Autoboty w towarzystwie reżysera Stevena Caple'a Jr. A na drugim Decepticony.

Na pierwszym zdjęcia są samochodowego wersja Optimusa Primea'a, Bumblebee, Mirage'a, Arcee'ego i Wheeljacka. Na drugim są Scourge, Nightbird i niezidentyfikowany Decepticon. Nadal nie wiemy, jak będą wyglądać inne transformery, bo wiemy, że duża rolę odegrają Predacony i Maximale.

Transformers 7 - zdjęcia

Transformers: Przebudzenie bestii

Transformers 7 - o czym film?

Historia ma być osadzona w 1994 roku. Ludzcy bohaterowie żyją w Brooklynie, ale fabuła ma rozgrywać się nie tylko w Nowym Jorku, ale też w Machu Picchu. Centralną postacią po stronie Autobotów będzie Optimus Prime, którego głosem ponownie będzie Peter Cullen. Reżyser zapowiedział, że chce przekazać więcej informacji o Optimusie, by widzowie lepiej go poznali. Wizualnie będzie on pierwszą generacją.

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera w 2022 roku.