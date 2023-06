Treat Williams nie żyje. Aktor znany z Everwood zginął w wypadku drogowym

fot. materiały prasowe

W poniedziałek (tj. 12 czerwca 2023) Treat Williams uległ ciężkiemu wypadkowi drogowemu. Aktor przemieszczał się na motocyklu po drodze w Vermont, kiedy to doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Kierowca pojazdu po zasygnalizowaniu chęci skrętu wjechał na pas, po którym jechał Williams, nieszczęśliwie go uderzając. Artysta doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Był jedynym poszkodowanym w wypadku.

Treat Williams - kariera

Treat Williams to płodny artysta swoich czasów. Legendarny aktor najbardziej kojarzony jest z roli w musicalu Hair - za którą otrzymał swoją pierwszą nominację do Złotego Globu – oraz ze swojej wieloletniej przygody z serialem Everwood. Jego pierwszy wielki przełom nastąpił, gdy wziął udział w przesłuchaniu do Grease. Został wówczas mianowany na dublera czterech głównych aktorów na Broadwayu, w tym Johna Travolty i Jeffa Conawaya.

W filmie zadebiutował w thrillerze Deadly Hero w 1975 roku. W następnym roku zagrał drugoplanową rolę w Elegant, a także pojawił się w produkcji Orzeł wylądował. Aktor wystąpił także w takich filmach jak: 1941, Książę miasta, Dawno temu w Ameryce, Gorączka śmierci, Rzeczy, które robisz w Denver, będąc martwym oraz Śmiertelny rejs.

Hollywood opłakuje Treata Williamsa

Wielkie nazwiska wspominają wybitnego aktora na swoich mediach społecznościowych. Możecie zapoznać się z postami na Twitterze i Instagramie poniżej.

