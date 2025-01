MOBA od twórców Destiny trafiła w ręce innego studia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Bungie pracowało nad Gummy Bears, ale projekt przeszedł do nowego studia PlayStation. Obecnie nad jego rozwojem ma czuwać zespół około 40 deweloperów, wcześniej związanych właśnie z Bungie.

Decyzja o przekazaniu prac nad Gummy Bears do nowego studia zapadła po drugiej rundzie zwolnień w Bungie, która miała miejsce w połowie 2024 roku. Restrukturyzacja nastąpiła niedługo po premierze ciepło przyjętego dodatku The Final Shape do Destiny 2.

Jak podają źródła zaznajomione z projektem, gra czerpie inspirację z popularnej serii Nintendo Super Smash Bros., co czyni ją wyjątkowym tytułem w swoim gatunku. Zamiast tradycyjnych pasków zdrowia, Gummy Bears wprowadza system obrażeń oparty na procentach. Im więcej obrażeń postać otrzyma, tym dalej będzie odrzucana po trafieniu. W niektórych sytuacjach gracz może nawet zostać wyrzucony poza mapę, co prowadzi do spektakularnych i dynamicznych starć. Taka mechanika, znana fanom Super Smash Bros., dodaje rozgrywce nowego wymiaru strategii i emocji.