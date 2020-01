Trying - Apple TV+ ujawnia datę premiery i zdjęcia pierwszego, brytyjskiego serialu platformy

Trying to pierwszy, brytyjski serial, który powstał dla platformy Apple TV+. Odpowiada za niego BBC Studios. To półgodzinny serial komediowy, którego bohaterami są Jason i Nikki. Para najbardziej na świecie pragnie mieć dziecko. Jednak jest to przy okazji jedyne, czego nie mogą mieć. Serial jest opowieścią o dorastaniu, osiedlaniu się i poszukiwaniu miłości. Apple TV+ ogłosiło, że produkcja trafi na platformę 1 maja tego roku. Przy okazji zaprezentowano pierwsze zdjęcia promujące projekt. Są one dostępne poniżej.

W obsadzie znajdują się Rafe Spall, Esther Smith oraz Imelda Staunton. Twórcą 8-odcinkowej produkcji jest Andy Wolton.

Trying