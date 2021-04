Trylogia Husycka - powstaje fabularna gra planszowa na podstawie twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Jest internetowa akcja

hussitetrilogy.com

Trylogia Husycka to popularna seria powieści historycznych autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, które rozgrywają na Śląsku w czasie wojen husyckich. Bohaterem książek jest Reinmar z Bielawy, młody zielarz i medyk, który przemierza targane wojnami religijnymi ziemie. Powstaje Trylogia Husycka Gra Przygodowa. To strategiczna figurkowa planszówka, w której 1-4 graczy wykorzysta swoje umiejętności taktyczne podczas wymagających misji. Dwa tryby rozgrywki - Przygodowy i Rywalizacyjny - zabiorą ich w podróż do baśniowej średniowiecznej Europy.

Tryb Przygodowy pozwala na odtworzenie wydarzeń z powieści (a nawet zmianę ich biegu) - gracze podążają śladami Reinmara z Bielawy i jego drużyny. Natomiast Tryb Rywalizacji pozwoli im spotkać się na udeptanej ziemi i walczyć o wypełnienie różnorodnych celów, takich jak: uwolnienie straceńca, zdobycie skarbu lub wypicie jak największej liczby kufli piwa na jarmarku.

W Internecie na portalu wspieram.to odbywa się akcja, która ma na celu wsparcie projektu. Twórcy zbiórki chcą zebrać 50 tysięcy złotych na rozwinięcie przedsięwzięcia. Szczegóły akcji możecie poznać tutaj.