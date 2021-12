Trylogia Tomb Raider za darmo. Epic Games Store kończy z przytupem 2021 rok

fot. Square Enix

Przez 15 dni grudnia na platformie Epic Games Store rozdawano gry za darmo. Zwieńczeniem tej promocji jest udostępnienie użytkownikom trzech kolejnych tytułów, a konkretnie całej "nowej" trylogii przygód Lary Croft, w której skład wchodzi Tomb Raider z 2013 roku, Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider.

Wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie przypisać wyżej wymienione gry do swojego konta Epic Games Store do 6 stycznia, godziny 17:00. Wystarczy tylko udać się na oficjalną stronę sklepu, zalogować się i dokonać "zakupu". Jeśli to zrobicie, to będziecie mieli dostęp do tych produkcji z poziomu swojej biblioteki w dowolnym momencie i bez ograniczeń czasowych.

Chociaż na tym kończy się grudniowa promocja Epic Games Store, to platforma nie zamierza rezygnować z cotygodniowego rozdawnictwa gier. Poinformowano, że w dniach 6-13 stycznia gracze będą mogli wzbogacić swoją bibliotekę o kolejny tytuł: Gods Will Fall.

