Avengers - She-Hulk może być kolejną postacią, która dołączy do gry

Square Enix stara się z całych sił, by utrzymać graczy przy Marvel's Avengers. Z różnym skutkiem. Z pewnością takie zagrania, jak te związane z dodatkiem ze Spider-Manem nie robią grze dobrej prasy, ale zdarzały się też udane aktualizacje i rozszerzenia, jak chociażby ta z Wakandą i Czarną Panterą. Nowe, nieoficjalne doniesienia wskazują, że w planach jest też kolejna nowa bohaterka: She-Hulk.

Źródłem informacji jest internauta Miller, który na Twitterze nie tylko ujawnił fakt, że kolejne DLC dotyczyć będzie tej postaci, ale także poinformował, kto się w niąwcieli. Głosu superbohaterce ma użyczyć aktorka dubbingowa Krizia Bajos, którą mogliśmy usłyszeć m.in. w Halo Infinite, Arcane czy w Marvel Spider-Man: Miles Morales.

Sama aktorka podała wpis Millera dalej i oznaczyła go serduszkami, co może sugerować potwierdzenie tych informacji. Później jednak wpis usunęła.

https://twitter.com/mmmmmmmmiller/status/1476343650753953799

Sam Miller wydaje się być wiarygodnym źródłem informacji. W przeszłości to bowiem on ujawnił, zanim zostało to oficjalnie potwierdzone, że w dodatku tematycznym z Czarną Panterą do gry, usłyszymy głos Kratosa z God of War, czyli aktora Christopera Judge'a.

