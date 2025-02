Gears of War Remastered Collection coraz bliżej? Odświeżona trylogia ma trafić także na PS5

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft

Tym razem chodzi o odświeżoną wersję kultowej kultowej trylogii Gears of War. Informacje na ten temat wyciekły dzięki znanemu insiderowi o pseudonimie eXtas1s, który ujawnił, że taki pakiet miałby zostać wydany jednocześnie na na PC, Xboksie Series X|S oraz... PlayStation 5.

Warto nadmienić, że jak na razie oficjalnie nawet samo Gears of War Remastered Collection nie zostało oficjalnie zapowiedziane, ale plotki na ten temat krążą po sieci od co najmniej roku. Wynika z nich, że oficjalne ogłoszenie miałoby pojawić się jeszcze w tym roku, a prace nad tym projektem prowadzi studio The Coalition.

Trylogia Gears of War miałaby obejmować pierwsze trzy części serii. Pierwsza odsłona, wydana w 2006 roku, zrewolucjonizowała rynek strzelanek z perspektywy trzeciej osoby. Kolejne części – Gears of War 2 i Gears of War 3 – ugruntowały pozycję serii jako jednej z flagowych marek na konsole Xbox.

Gdyby plotki okazały się prawdą, to kolejny klejnot koronny w portfolio Microsoftu byłyby dostępny na innych platformach, niż te z rodziny Windows i Xbox. To z kolei by wpisywało się w politykę wydawniczą uprawianą przez Phila Spencera.