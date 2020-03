Trzech mężczyzn i dziecko - powstanie remake filmu dla Disney+. Poznaj szczegóły

Disney+ przygotowuje remake filmu 3 mężczyzn i dziecko z 1987 roku. Scenariusz do produkcji napisał Will Reichel. Portal The DisInsider informuje, że Disney szuka obecnie reżysera projektu. Producentem remaku jest Gordon Gray, który wcześniej pracował przy wielu filmach Disneya, w tym Ramie za milion dolarów z 2014 roku. Louie Provost i Allison Erlickhman nadzorują projekt. Zdjęcia do filmu rozpoczną się jeszcze w tym roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Oto opis nowej wersji:

Życie kawalera z Nowego Jorku i jego dwóch samotnych przyjaciół zostaje przezabawnie wywrócone do góry nogami, gdy dziewczyna bohatera zostawia mu dziecko i znika na zawsze.

Dla przypomnienia w oryginale trzech starych kawalerów prowadzi beztroskie życie pełne imprez ,braku zobowiązań zwłaszcza w sprawach sercowych. Pewnego dnia u swoich drzwi widzą kołyskę z niemowlęciem. To zdarzenie wywraca ich świat do góry nogami. W rolach głównych zobaczyliśmy Steve'a Guttenberga, Toma Sellecka oraz Teda Dansona.