The Falcon and the Winter Soldier - ikoniczny złoczyńca z MCU pojawi się w serialu?

Obecnie trwają prace na planie serialu The Falcon and the Winter Soldier, który powstaje dla platformy Disney+. W sieci pojawiło się zdjęcie, które może sugerować pojawienie się Lokiego w produkcji. Widzimy na nim postać bardzo podobną do złoczyńcy, który stoi obok najprawdopodobniej Bucky'ego. Zdjęcie możecie zobaczyć poniżej. Natomiast portal The Weekly Planet Podcast (ten sam, który jako pierwszy podał o występie Matta Damona w filmie Thor: Ragnarok) twierdzi, że w serialu zobaczymy Batroca, najemnika, antagonistę, którego poznaliśmy w widowisku Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz.

Oczywiście póki co tę informację należy traktować w sferze plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. W obsadzie znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków.

LOKI AND BUCKY TOGETHER???

MAYBE WE’RE ALL CLOWNS BUT WHAT ????? IF ???????

**you can’t tell me that hairline doesn’t look like Tom’s and the other actually resembles Sebastian?? and in the vid where they fight, it looks like Bucky’s fighting style IM LITERALLY FREAKING OUT pic.twitter.com/Qb5Pk6ztGk

