TVP GO – nowy serwis VoD od TVP wystartuje w pierwszym kwartale 2022 roku

Telewizja Polska szykuje się do reorganizacji swoich usług VoD. Dziennikarzom serwisu Wirtualne Media udało się dotrzeć do informatora, który twierdzi, że już w pierwszym kwartale 2022 roku firma wprowadzi na rynek nową usługę zwaną TVP GO. Platforma ma połączyć dotychczasowe usługi cyfrowe publicznego nadawcy czyli TVP VOD oraz TVP Stream.

Serwis ma umożliwić oglądanie zarówno do materiałów VoD, jak i kanałów linearnych Telewizji Polskiej. W ramach usługi otrzymamy także dostęp do stacji komercyjnych objętych zasadą must carry/must offer: Polsat, TV 4, TVN oraz TV Puls. Użytkownicy nie będą musieli płacić za korzystanie z platformy, choć ta będzie wymagała założenia własnego profilu.

Mimo iż Centrum Informacji TVP zbyło pytanie redakcji Wirtualne Media o to, czym będzie nowa usługa, jej powstanie jest raczej formalnością i zwieńczeniem prac nad usprawnieniem cyfrowych usług TVP, które trwały od miesięcy. Zespół TVP obiecywał, że do końca 2021 roku usługa TVP Stream pozwoli oglądać materiały wyemitowane w ciągu ostatniego tygodnia, jednak dotychczas nie udało się wdrożyć tego rozwiązania. Nie można zatem wykluczyć, że ta funkcja pojawi się w nowym, ujednoliconym serwisie, który wkrótce zadebiutuje na rynku. Nadawca zarejestrował w połowie stycznia 2022 roku logotyp TVP GO widoczny na zdjęciu głównym, zaś domenę tvpgo.pl wykupiono już w grudniu ubiegłego roku.

