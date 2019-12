TVP i Polskie Radio dostaną rekompensatę od państwa? Duża kwota

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

TVP i Polskie Radio mogą otrzymać wysoką rekompensatę od państwa - tak informuje portal wirtualnemedia.pl, który powołuje się na nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych. Wynika z niej, że media publiczne miałyby otrzymać środki w postaci „skarbowych papierów wartościowych dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej”. Według dostępnych informacji, Ministerstwo miałoby przekazać mediom publicznym papiery wartościowe o wysokości około 1,95 mld dolarów. Na razie jest to kwota szacunkowa, a o dokładnych liczbach do końca stycznia poinformuje KRRiT - przy jej ustalaniu w tym roku, pod uwagę wzięta zostanie między innymi liczba osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV oraz liczba osób, które nie zarejestrowały swoich telewizorów i odbiorników radiowych.

Według obliczeń, TVP i Polskie Radio są stratne na tym, że nie wszyscy Polacy płacą abonament - z opłaty zwolnionych jest 3,77 mln obywateli, co przekłada się na roczną stratę w wysokości 1,02 mld zł (abonament radiowy wynosi 7 zł, zaś telewizyjny - 22,7 zł). Biorąc natomiast pod uwagę niezarejestrowane odbiorniki (według KRRiT nie zarejestrowało ich 7,97 mln osób, w tym 4,58 nie musi płacić abonamentu - według danych GUS 3,6% Polaków nie posiada telewizorów) otrzymujemy roczną stratę w wysokości 1,22 mld zł. Jak twierdzą posłowie, ubytek za lata 2018 i 2019 nie został wyrównany w całości - wynosił on 1,91 mld zł, a TVP i Polskie Radio otrzymały w poprzednim roku 1,26 mld zł dofinansowania. Projekt proponuje aby państwowe media otrzymały niewypłaconą część w wysokości 653 306 888 zł - po zsumowaniu z 1,02 mld i 1,22 mld zł, otrzymujemy kwotę 2,89 mld zł. W zapisach podano jednak, że maksymalna rekompensata w 2020 roku to 1,95 mld zł.

Wniosek o przyznanie papierów wartościowych publicznym mediom może złożyć Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ma na to 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie. Będziemy informować o rozwoju sytuacji - na razie podchodźmy do doniesień z dystansem.