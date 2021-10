TVP oskarża TVN o mieszanie sportu z polityką. Apelują o opamiętanie

fot. zrzut ekranu z YouTube'a TVP

TVP nie dostanie sublicencji na skoki narciarskie od grupy Discovery, czyli właściciela stacji TVN. Czytamy w komunikacie prasowym Telewizji Polskiej, że nastąpiło to pomimo wielomiesięcznych negocjacji. Wręcz napisano tak: "Trudno nie wiązać tej decyzji z próbą wpisania sportu w spór polityczny wokół stacji TVN i używania skoków narciarskich jako swoistego zakładnika w tym sporze".

Telewizja Polska twierdzi, że do tej pory grupa Discovery udzielała sublicencji zgodnie z honorowym zapewnieniem. Uważają że w akcie politycznej rozgrywki grupa łamie dane słowo i "próbuje zdestruować społeczny fenomen, jakim jest wspólnotowe przeżywanie emocji związanych ze skokami narciarskimi u nadawcy publicznego."

Dystrybutorem praw do oferty na całą Europę jest spółka Infront. TVP starała się pozyskać prawa na polski rynek bezpośredniego od nich, ale - jak napisano w komunikacie - nie otrzymali oni możliwości wystąpienia w rynkowym i uczciwym przetargu. Grupa Discovery pozyskała prawa do transmisji na całą Europę i - według TVP - nie dopuszczono ich do negocjacji.

Cały komunikat prasowy kończy się słowami: