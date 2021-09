Dlaczego Dariusz Szpakowski nie komentuje meczów w TVP? Jest komentarz

fot. AKPA TVP

Od sierpnia Dariusz Szpakowski w TVP Sport nie komentował żadnych spotkań piłkarskich: meczów Reprezentacji Polski w Eliminacjach do Mistrzostw Europy, Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy naszej rodzimej PKO BP Ekstraklasy. Jako powód absencji dziennikarza stacja podała kwestie zdrowotne.

Szpakowski nie prowadził również swojego programu 4-4-2 od 18 sierpnia. Odcinek z 25 sierpnia poprowadził Mariusz Jankowski, a od września formatu nie ma już na antenie TVP Sport.

fot. youtube.com

Portal Wirtualnemedia.pl zwrócił się do szefa sportu w TVP, Marka Szkolnikowskiego, pytaniem o możliwy termin powrotu dziennikarza do pracy. Przekazał on we wtorek, 28 września, że Szpakowski jest na urlopie i nie odpowiedział na kwestię jego powrotu.

Ostatnio mecz piłkarski Szpakowski komentował w czasie Euro 2020, gdzie pracował w duecie z Andrzejem Juskowiakiem. Dziennikarz był również w ekipie TVP na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdzie komentował między innymi wyścigi wioślarskie.