Twelve Minutes - recenzje już w sieci. Interaktywny thriller z gwiazdami Hollywood nie zawodzi

fot. Annapurna Interactive

Do sieci trafiły już recenzje Twelve Minutes, czyli jednej z najciekawiej zapowiadających się gier niezależnych tego roku. Mowa bowiem o interaktywnym thrillerze z iście gwiazdorską obsadą, bo głosów udzielili tutaj James McAvoy, Daisy Ridley i Willem Dafoe. Równie interesująco brzmi pomysł na fabułę: główny bohater znajduje się w pętli czasowej i ciągle przeżywa te same, tytułowe 12 minut. Kluczem do sukcesu jest poszukiwanie wskazówek i wykorzystywanie zdobytej wiedzy do zmiany biegu wydarzeń.

Okazuje się, że ten pomysł był przepisem na sukces, bo gra zbiera bardzo dobre oceny. Na ten moment średnia ocen w serwisie Opencritic to 78/100 przy 40 recenzjach krytyków. Zdecydowana większość recenzentów chwali fabułę i występy trójki aktorów, nie brak też głosów, że samą pętle zastosowano w ciekawy sposób. Niektórzy mają jednak z tym ostatnim pewien problem, bo czasami w grze można się zaciąć i oglądać kilkukrotnie te same wydarzenia czy dialogi, co w pewnych sytuacjach potrafi zirytować. Nie brak też pomniejszych błędów, choć istnieje szansa, że zostaną one wyeliminowane w premierowej aktualizacji.

Tak prezentują się wybrane oceny Twelve Minutes.

Game Informer - 8/10

GameCentral - 6/10

GameSpot - 9/10

Destructoid - 8/10

IGN - 8/10

PC Gamer - 53/100

Dualshockers - 8,5/10

Twelve Minutes - premiera już 19 sierpnia na PC, Xbox One i Xbox Series S/X. Gra dostępna będzie również w ramach abonamentu Xbox Game Pass.