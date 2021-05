Twilight of the Dead - powstanie film o zombie. Ostatni pomysł George'a A. Romero

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter Twilight of the Dead zostanie zrealizowany. Suzanne Romero, wdowa po legendarnym reżyserze pracuje nad scenariuszem razem z trzema panami, który wcześniej opracowywali ten projekt z twórcą gatunku o zombie. Są to Joe Knetter, Robert L. Lucas i Paulo Zelati. Wspólnie z Georgem A. Romero opracowali całą koncepcję filmu, który teraz zostanie rozpisany w scenariuszu.

Suzanne Romero będzie nadzorować każdy etap produkcji, aby upewnić się, że wszystko będzie zgodne z wizją jej nieżyjącego męża. Chcą, aby Twilight of the Dead wycisnął ostatnie piętno legendy na gatunku filmów o zombie. Produkcja ma kontynuować wydarzenia z filmu Ziemia żywych trupów z 2005 roku.

Szczegóły fabuły nie są znane. W bardzo powierzchownym opisie czytamy, że historia rozgrywa się w zniszczonym świecie, w którym prawie już nie ma życia, ale wciąż może pojawić się nadzieja dla ludzkości. Ten film ma zakończyć fabularnie serię produkcji o zombie Romero.

Przypomnijmy, że George. A. Romero zmarł w 2007 roku po walce z chorobą nowotworową.