Twisted Metal: sezon 2 - kiedy premiera? Peacock podał datę

Wygląda na to, że w tegoroczne wakacje nie zabraknie Twisted Metal. Oficjalnie wyznaczono światową premierę 2. sezonu na 31 lipca, co potwierdza stacja Peacock. To jeszcze nie potwierdza daty debiutu w Polsce, natomiast można założyć, że nastąpi to niedługo później. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź z nowymi ujęciami z nadchodzących odcinków.

Twisted Metal: sezon 2 - co wiadomo?

Po wydarzeniach z finału 1. sezonu, John i Quiet trafiają do śmiertelnego turnieju Twisted Metal, mrocznego teleturnieju samochodowego pełnego zniszczeń, organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso (Anthony Carrigan). Starając się przetrwać ataki niebezpiecznych nowych wrogów oraz znajomych twarzy, w tym morderczego klauna Sweet Tootha (Will Arnett, Samoa Joe), sytuacja Johna komplikuje się, gdy spotyka swoją zaginioną siostrę, mścicielkę Dollface.

Na ekranie znów zobaczymy Stephanie Beatriz jako Quiet. Natomiast w rolach gościnnych wystąpią: Saylor Bell Curda, Lisa Gilroy, Richard de Klerk, Patty Guggenheim, Tiana Okoye, Michael James Shaw.

