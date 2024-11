Venom 3 pozbył się nawiązań do MCU. Początek filmu inny od sceny po napisach w Spider-Manie

Sony

Venom 3: Ostatni taniec rozpoczyna się w tym samym momencie, co scena po napisach w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Eddie Brock przebywa w tamtej chwili jeszcze na Ziemi-616, czyli tam, gdzie dzieje się akcja Kinowego Uniwersum Marvela. Nawiązuje podczas rozmowy z barmanem do kilku postaci z MCU, a nawet wprost rzuca nazwą Spider-Mana, by potem rozpłynąć się w powietrzu i wrócić do swojego świata.

W zwieńczeniu trylogii Toma Hardy'ego przebiegło to jednak nieco inaczej, a bezpośrednie porównanie znalezione w sieci tylko to potwierdza. Wygląda na to, że cała scena została nakręcona ponownie - widać to po różnicach w scenografii, oświetleniu i gestykulacjach Toma Hardy'ego. Niektóre z linii dialogowych też się nie pojawiają - Eddie Brock nie mówi już bezpośrednio o Spider-Manie ani nie nawiązuję do Iron Mana oraz Hulka. Nie znika też w taki sam sposób, co Spider-Manowie z innych uniwersów w tamtym filmie, a raczej zostaje wciągnięty przez portal podobny do tych, których używał Knull na przestrzeni filmu.

Możliwe, że jest to pewien sposób podkreślenia, że Knull jest w stanie przemieszczać się między różnymi światami, co ostatecznie doprowadzi do jego spotkania z Venomem i Spider-Manem w czwartej części przygód tego drugiego. A Wy co sądzicie?

Venom 3: Ostatni taniec - szkice koncepcyjne Knulla