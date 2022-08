Twórca Breaking Bad stworzy nowy serial. Będzie w stylu Z Archiwum X

fot. AMC

Twórca serialu Zadzwoń do Saula, Vince Gilligan, w rozmowie z Television Critics Association powiedział, że nie ma w planach tworzenia nowych produkcji w świecie Breaking Bad. Za to ma zająć się nowym projektem, który ma być podobny do Z Archiwum X i Strefy mroku.

Nowy serial ma łączyć w sobie różne gatunki, ale przede wszystkim ma być dramatem. Historia będzie osadzona w naszym świecie, ale nieco zmodyfikowanym. Skupi się na ludziach, eksplorując ludzką kondycję w nieoczekiwany i zaskakujący sposób. Produkcja ma prowokować do myślenia, ale nie ma być moralną opowieścią. Serial będzie w charakterystycznym stylu Gilligana, w którym miesza się humor z dramatem. Swój pomysł ma rozpisany na kilka sezonów.

Warto przypomnieć, że Vince Gilligan oprócz pracy nad Breaking Bad i jego spin-offem, również zajmował się Z Archiwum X. Pełnił rolę producenta wykonawczego, a także scenarzysty. Odcinki, które stworzył skupiały się bardziej na psychologicznym aspekcie, gdzie pojawiał się motyw naginania rzeczywistości i odzwierciedlania człowieczeństwa.

Gilligan jest też twórcą serialu Samotni Strzelcy, a także napisał scenariusz m.in. do filmu Hancock czy trzech odcinków Wydziału kryminalnego. Obecnie zakończył pracę nad serialem Zadzwoń do Saula, którego finałowy epizod zostanie wyemitowany 15 sierpnia w amerykańskiej stacji AMC, a w Polsce dzień później trafi na Netflix.

fot. Facebook Better Call Saul