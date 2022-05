Twórcy 365 dni szykują kolejny film. Znamy szczegóły

źródło: Storytel

W Warszawie ruszyły zdjęcia do nowego filmu pod tytułem Heaven in Hell w reżyserii Tomasza Mandesa, współtwórcy filmu 365 dni i 365 dni: Ten dzień. Ekipa ma także w planach przenieść się na Hel w celu zrealizowania kilku scen. Zakończenie zdjęć jest planowane na czerwiec.

Olga (Magdalena Boczarska) to kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki. Maks (Simone Susinna) to przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. I pewnie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie różnił ich wiek – 15 lat.

W obsadzie Heaven in Hell oprócz wymienionej powyżej dwójki aktorów wystąpią też Katarzyna Sawczuk, Sebastian Fabijański i Janusz Chabior. Reżyserem jest Tomasz Mandes. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica. Producentem wykonawczym jest Ekipa, czyli Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes. Za koprodukcję i dystrybucję opowiada Monolith Films.