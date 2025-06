Co się dzieje z filmem o Rey? Projekt nie został skasowany, ale...

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Ostatnio trochę ucichło o filmie Sharmeen Obaid-Chinoy. New Jedi Order to produkcja, która ma przywrócić postać Rey (Daisy Ridley) na ekrany. Jednak w ostatnim czasie sporo uwagi poświęcano innym projektom ze świata Star Wars, podczas gdy ten zszedł na dalszy plan. Wygląda na to, że Lucasfilm tymczasowo wstrzymał jego realizację.

Tak przynajmniej twierdzi scooper Daniel Richtman, który zaznacza, że film nie został skasowany, lecz prace zostały na jakiś czas wstrzymane. W międzyczasie projekty Shawna Levy'ego i Jamesa Mangolda mają posuwać się naprzód.

Te doniesienia nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę odejście Stevena Knighta. Wciąż nie znaleziono nowego scenarzysty, który mógłby go zastąpić. To jednak nie oznacza, że nie zobaczymy wkrótce Rey na ekranie. Przypomnijmy artykuł The Hollywood Reporter, w którym podkreślono, że bohaterka jest kluczowa dla przyszłości franczyzy. Przewiduje się zatem, że pojawi się w nowej trylogii, nad którą pracuje Simon Kinberg.

- Jest najcenniejszym, filmowym nabytkiem, pod pewnymi względami może jedynym, jakie obecnie Gwiezdne Wojny posiadają.

