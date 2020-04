Tyler Rake: Ocalenie - czy [SPOILER] umiera na końcu? Reżyser wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Tyler Rake: Ocalenie to nowy film akcji Netflixa, który zebrał pozytywne recenzje widzów. Jednak jedna kwestia w filmie wywołała dyskusję w sieci. Chodzi o niejednoznaczną śmierć głównego bohatera. Dla przypomnienia pod koniec produkcji Tyler zostaje postrzelony w szyję i spada z mostu do wody. Jednak następnie w jednej z finałowych scen widzimy nieostrą postać na basenie. Sugeruje się, że to właśnie Rake. Reżyser filmu, Sam Hargrave stwierdził, że gdy testowali produkcję zdania widzów były podzielone. Wielu chciało, aby Tyler przeżył, a inni, aby definitywnie zginął. Uważa, że takie niejasne zakończenie pogodzi obydwie strony.

Akcja produkcji dzieje się w Indiach. Chris Hemsworth wciela się w rolę Tylera Rake'a, najemnika, który zostaje wynajęty przez kryminalnego bossa, aby uwolnił jego porwanego syna z rąk oprawców. Scenariusz do produkcji napisał Joe Russo. Oprócz Hemswortha w obsadzie znajdują się również David Harbour oraz Derek Luke.

Ponadto bracia Russo wrzucili do sieci fan-art autorstwa Bosslogica, na którym Tyler mierzy się z Johnem Wickiem: