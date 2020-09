Tyler Rake: Ocalenie - grający w filmie aktor twierdzi, że Chris Hemsworth ocalił go również w prawdziwym życiu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jeden z aktorów grających u boku Chrisa Hemswortha w filmie Tyler Rake: Ocalenie, młody Rudhraksh Jaiswal (wcielał się w porwanego Oviego Mahajana), w rozmowie z The Daily Telegraph powiedział, że Hemsworth uratował go też dosłownie, w rzeczywistości. W wywiadzie opowiedział o tym, jak ciężkie było wcześniej jego nastoletnie życie.

Przed filmem moje życie było zupełnie inne. Byłem prześladowany w szkole, ludzie mnie poniżali, każdego dnia wracałem do domu z płaczem. On (Hemsworth) przeprowadził mnie przez to wszystko. Jeśli mam problem czy potrzebuję porady, zawsze się z nim kontaktuję. Jest moim idolem. Pomógł mi również udoskonalić techniki aktorskie, nauczył mnie sztuki dialogu, modulacji głosu i robienia odpowiednich przerw między wersami.

Przypominamy, że Netflix już oficjalnie ogłosił, że powstanie kontynuacja filmu. Joe Russo podpisał kontrakt na napisanie scenariusza sequela i będzie producentem ze swoim bratem Anthonym Russo.

Akcja pierwszej części dzieje się w Indiach. Chris Hemsworth wciela się w rolę Tylera Rake'a, najemnika, który zostaje wynajęty przez kryminalnego bossa, by uwolnić jego porwanego syna z rąk oprawców. W obsadzie znajdują się również David Harbour oraz Derek Luke.