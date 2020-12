U nas w Filadelfii z kolejnymi sezonami. FX tworzy serial o The Rolling Stones

materiały prasowe

W czasie Dnia Inwestora koncernu Disneya prezes stacji FX, John Landgraf, wyjawił, że flagowy serial komediowy kanału U nas w Filadelfii został przedłużony na kolejne cztery sezony, co da 18. serii tej produkcji. Tym samym projekt pobił rekord dla aktorskiego serialu komediowego, który wcześniej należał do produkcji Ozzie & Harriet.

U nas w Filadelfii opowiada o losach zakręconych właścicieli jednej z knajp w tytułowym mieście. W obsadzie znajdują się między innymi Rob McElhenney, Charlie Day, Danny DeVito, Kaitlin Olson oraz Glenn Howerton.

fot. materiały prasowe

Ponadto FX pracuje nad serialem o kultowym, brytyjskim zespole rockowym, The Rolling Stones. Twórcą projektu jest Nick Hornby. Za jego produkcję odpowiada Left Bank Pictures, które stoi za popularnym serialem Netflixa The Crown. Serial skupi się na latach chwały zespołu od jego powstania w 1962 roku do 1972 roku, obejmując fantastyczną listę przebojów, takich jak Satanic Majesties Request, Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers i Exile on Main Street.