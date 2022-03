Ukraina prosi, aby PlayStation oraz Xbox zablokowali rosyjskich graczy

Ukraiński rząd nakłania korporacje gamingowe do nałożenia sankcji, które uderzyłyby w rosyjski rynek. Mykhailo Fedorov wystosował oficjalne pismo do przedstawicieli Sony oraz Microsoftu, w którym argumentuje, że czasowe zablokowanie graczom z Rosji oraz Białorusi dostępu do ich kont może wywrzeć dodatkowy nacisk na putinowski reżim. Fedorov zaapelował ponadto do organizacji e-sportowych, aby rozważyły możliwość wykluczenia graczy ze wspomnianych krajów ze wszystkich rozgrywek turniejowych.

Zdaniem Fedorova technologiczne wykluczenie może okazać się najlepszą odpowiedzią na rosyjską inwazję:

Część branży gamingowej otwarcie wyraziła już swoje poparcie dla Ukrainy. Duże polskie studia przelały miliony na pomoc potrzebującym, twórcy z 11bit Studio przekażą dochód ze sprzedaży antywojennej gry This War of Mine na wsparcie ofiar wojny, a EA w ramach protestu przeciwko rosyjskiej agresji usunie reprezentację Rosji oraz rosyjskie kluby z gry FIFA.

Przedstawiciele Sony oraz Microsoftu nie odpowiedzieli jeszcze na apel Fedorova, nie można jednak wykluczyć, że przyłączą się do bojkotu rosyjskiej gospodarki. Microsoft zablokował już proputinowskie media w swoich kanałach informacyjnych, czasowe odcięcie Rosjan od kont Xboxa może być tylko kwestią czasu.

