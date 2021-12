Ultrawydajne nośniki PCIe 5.0 SSD już wkrótce przyspieszą nasze komputery [CES 2022]

Źródło: adata

Zazwyczaj nowinki technologiczne z sektora nośników pamięci fascynują wąską grupę odbiorców, jednak nie w przypadku nośników PCIe 5.0. Na naszych oczach rodzi się bowiem nowy standard, który może mieć zauważalny wpływ zarówno na funkcjonowanie komputerów biznesowych, jak i sprzętów opracowanych z myślą o odbiorcach indywidualnych, w tym m.in. graczach.

W trakcie targów CES 2022 firmy Samsung oraz Adata zaprezentują nośniki SSD obsługujące standard PCIe 5.0. Pamięci tego typu charakteryzują się prędkością odczytu sięgającą 14 GB/s oraz maksymalną prędkością zapisu rzędu 12 GB/s. Tym samym oferują dwukrotnie wyższą wydajność niż najszybsze nośniki PCIe 4.0. Dzięki nim komputery będą w stanie znacznie sprawniej przetwarzać duże zbiory informacji.

Zespół Adata przywiezie na CES 2022 dwa prototypowe modele PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD o maksymalnej pojemności dochodzącej do 8 TB. Topowy model Project Nighthawk SSD ma odczytywać i zapisywać dane z maksymalną prędkością dla wspomnianego standardu, zaś Project Blackbird SSD odczyta dane przy 14 GB/s i zapisze je z prędkością do 10 GB/s.

Samsung ma zaś w zanadrzu nośnik PM1743 PCIe NVMe SSD, który powinien trafić do masowej produkcji już w pierwszym kwartale 2022 roku. Według producenta osiągnie on szczytową prędkość odczytu danych na poziomie 13 GB/s i pozwoli zapisywać informacje przy 6,6 GB/s. Urządzenie w pierwszej kolejności trafi do odbiorców biznesowych i będzie sprzedawane w pojemnościach od 1,92 do 15,36 TB.

Kiedy nośniki PCIe 5.0 upowszechnią się na rynku konsumenckim, a ich potencjał zostanie w dostrzeżony przez twórców gier, mogą przyczynić się do dalszych usprawnień w zakresie przetwarzania danych na potrzeby renderowania wysoce realistycznych środowisk. Albo po prostu znacząco skrócą czas aktualizacji pamięciożernych tytułów.

