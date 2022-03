The Umbrella Academy - Vanya to teraz Viktor. Postać Elliota Page'a będzie transpłciowa [ZDJĘCIE}

fot. Netflix

Pierwsze dwa sezony The Umbrella Academy pokazały nam postać zwaną Vanya Hargreeves. W 2021 roku aktor grający tę rolę ogłosił, że jest osobą transpłciową i od teraz będzie znany w świecie kina jako Elliot Page. Twórcy serialu podjęli decyzję, że będzie to część nadchodzącego 3. sezonu, więc postanowili wprowadzić to wydarzenie do historii postaci.

The Umbrella Academy - oto Viktor

Sam Elliot Page na swoim Twitterze opublikował zdjęcie z 3. sezonu, ujawniając, że jego postać także będzie transpłciowa. Od teraz będzie nazywać się Viktor Hargreeves. Szczegóły fabuły związane z tym faktem nie zostały ujawnione.

https://twitter.com/TheElliotPage/status/1508897094152568835

https://twitter.com/UmbrellaAcad/status/1508897611671035913

https://twitter.com/netflix/status/1508897125702115332?

The Umbrella Academy - o czym jest 3. sezon?

Opis fabuły według Netflixa.

Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wracają więc do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazuje się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze — całkowitej) zmianie. Na scenę wkracza bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie natychmiast ścierają się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przychodzi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie (przy czym niewykluczone, że jego pojawienie się to tak naprawdę ich sprawka). Czy rodzeństwu uda się przekonać nową (lepszą?) rodzinę Taty do pomocy, aby wspólnie naprawić to, co zepsuło ich przybycie? Czy powrót do życia sprzed apokalipsy będzie możliwy? A może ten nowy świat okaże się czymś więcej niż tylko drobną anomalią w czasoprzestrzeni?

W obsadzie 3. sezonu są także Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore, Ritu Arya, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David oraz Javon ‘Wanna’ Walton.

The Umbrella Academy - premiera 3. sezonu w Netflixie już 22 czerwca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.