Uncharted - film traci kolejnego reżysera. Travis Knight rezygnuje

Uncharted to film Sony Pictures, który planowany jest od kilku lat i ciągle napotyka problemy - przypomnijmy, że reżyserem produkcji był Shawn Levy, który jednak odstąpił stanowisko Danowi Trachtenbergowi z uwagi na swój napięty harmonogram. Następnie okazało się, że Trachtenberg również rezygnuje z projektu. Ich miejsce zajął Travis Knight i wydawało się, że projekt wreszcie ruszy z kopyta. Teraz twórca Bumblebee także odchodzi z pracy nad adaptacją popularnej gry.

Źródła podają, że reżyser musiał odejść z projektu, ponieważ Tom Holland jest zobowiązany do powrotu do roli Spider-Mana w trzeciej odsłonie przygód tego bohatera. Sony zdecydowało w pierwszej kolejności zrealizować ten film, dopiero później młody aktor mógłby zająć się kręceniem Uncharted. Na to nie mógł przystać Knight, który odszedł z projektu.

Sony nie zamierza rezygnować z filmu. Deadline podaje, że nowy reżyser oraz data premiery, mają zostać ogłoszone wkrótce. W projekt zaangażowany jest również Mark Wahlberg, który zagra w filmie jako Sully.