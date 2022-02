Uncharted - Tom Holland dostał prezent od Marka Wahlberga. Myślał, że to gadżet erotyczny

sony

Uncharted jest filmową adaptacją kultowej serii gier wideo od studia Naughty Dog. Opowiada o młodym Nathanie, który zostaje zwerbowany przez poszukiwacza przygód, Victora Sully'ego Sullivana, aby odnaleźć wart fortunę zaginiony skarb, utracony przez portugalskiego żeglarza, Ferdynanda Magellana. Bohaterowie będą musieli ścigać się ze zbirami wysłanymi przez Moncadę, człowieka, który uważa się za prawowitego spadkobiercę fortuny.

W głównych rolach występują Tom Holland i Mark Wahlberg, którzy obecnie biorą udział w kampanii promocyjnej filmu. W jednym ze wspólnych wywiadów przeprowadzanych online, aktor znany z roli Spider-Mana, opowiedział zabawną anegdotę z ich pierwszego spotkania. Sytuacja miała miejsce w domu Wahlberga w Los Angeles. Holland przyznał, że był poddenerwowany, ponieważ był jego wielkim fanem. Po kilku minutach od spotkania stwierdził, że gdyby mieli okazję pracować razem to szybko stali by się przyjaciółmi.

Mark Wahlberg był na tyle uprzejmy, że dał mi pistolet do masażu po tym, jak opuściłem jego dom w Los Angeles i odwiózł mnie z powrotem do hotelu. Byłem zmieszany, co to za rodzaj pistoletu do masażu, ponieważ nigdy nie widziałem czegoś takiego wcześniej i pomyślałem, że to rodzaj gadżetu erotycznego.

Tom Holland powiedział, że myślał, że Wahlberg może podwozić go do domu z „powodów innych niż bycie dżentelmenem”. Na koniec zażartował:

Nie znałem cię. To Hollywood, złotko. Kto wie, co się wydarzy?

Zdumiony Wahlberg wyjaśnił, że wręczył mu ten prezent, ponieważ wcześniej dyskutowali o fitnessie i treningu. Chciał mu podarować ten "najlepszy pistolet do masażu" dla jego powrotu do zdrowia i innych rzeczy. Aktor wspomniał o jego spojrzeniu, gdy wręczał mu urządzenie, nie mogąc uwierzyć, że przez cały ten czas myślał, że to gadżet do sprawiania sobie przyjemności. Na koniec tej historii z uśmiechem poradził młodszemu aktorowi, żeby przestał mieć takie kosmate myśli.

Uncharted plakat

W obsadzie produkcji znajdują się również Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle i Antonio Banderas. Reżyserem filmu jest Ruben Fleischer, a za scenariusz odpowiadają Art Marcum i Matt Holloway.

Uncharted - premiera filmu w Polsce 18 lutego 2022 roku.

