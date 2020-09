United We Fall - serial skasowany przez ABC. Nie będzie drugiego sezonu

ABC

ABC zdecydowało, że pierwszy sezon serialu United We Fall będzie zarazem tym ostatnim. Show, w którym w głównych rolach wystąpili Will Sasso oraz Christina Vidal-Mitchell, zakończy się na ośmiu odcinkach. Sitcom, którego premiera była opóźniona ze względu na pandemię koronawirusa, emitowano od 15 lipca do 26 sierpnia 2020 roku.

Głównymi bohaterami United We Fall byli Jo oraz Bill, rodzice dwojga pociech. Usiłowali każdy swój dzień przeżyć jako normalnie funkcjonująca rodzina. Niestety, nie było to wcale takie proste. Nie pomagała też krytyczna matka Billa oraz ultrakatolicka rodzina Jo, którzy chętnie udowadniali młodym rodzicom, że nie nadają się do stworzenia przykładnej rodziny. Jednakże Jo i Bill, na przekór wszystkim: nauczycielom, lekarzom, specjalistom czy współpracownikom, zawsze trzymali się razem i wspierali.

Za produkcję United We Fall odpowiedzialne było Sony Pictures Television oraz ABC Studios. Sitcom został stworzony przez Juliusa Sharpe'a. Seth Gordon, Julia Gunn oraz wspomniany Julius Sharpe pełnili funkcję producentów wykonawczych.