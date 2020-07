Universal i kina AMC zakopały topór wojenny. Nowa umowa podpisana

fot. Universal Pictures

Po tym, jak dyrektor generalny AMC Adam Aron publicznie zagroził, że nigdy nie będzie grał w swoich kinach produkcji studia Universal Pictures, sieć multipleksów nr 1 na świecie i hollywoodzka wytwórnia podpisały nową, wieloletnią umowę o współpracy. Produkcje Universal i Focus Features będą odtwarzane w kinach AMC przez 17 dni na wyłączność. Po tym czasie Universal ma możliwość udostępnienia poszczególnych tytułów na platformach PVOD, w tym AMC Theaters on Demand. Jest to rewolucyjna zmiana, ponieważ skrócono dotychczasowy czas dystrybucji i filmy będą mogły wcześniej trafić na VOD. To wydarzenie może diametralnie zmienić podejście kin do dotychczasowego sposobu projekcji widowisk w multipleksach. W najbliższych tygodniach obie firmy rozpoczną rozmowy na temat międzynarodowych umów dystrybucyjnych w obsługiwanych przez AMC krajach w Europie i na Bliskim Wschodzie.

AMC

Dla przypomnienia przedmiotem wcześniejszego sporu stała się animacja Trolle 2, którą Universal wypuścił w związku z pandemią od razu w serwisach VOD. Sieć AMC w oficjalnym oświadczeniu ogłosiła, że nie zamierza pokazywać produkcji wytwórni, która nie respektuje standardowego okresu kinowej dystrybucji wynoszącego 90 dni.