Universal może kupić prawa do kosmicznego filmu Toma Cruise'a. Ile będzie kosztowała produkcja?

fot. Paramount

Jak podaje portal Variety Universal Pictures prowadzi rozmowy na temat zakupienia praw do dystrybucji filmu z udziałem Toma Cruise'a, który zostanie nakręcony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Projekt powstaje we współpracy z SpaceX Elona Muska i NASA. Doug Liman jest reżyserem produkcji i napisał również pierwszą wersję scenariusza filmu. Na razie nic nie wiadomo na temat fabuły widowiska. Będzie to już trzecia współpraca Cruise'a i Limana po Na skraju jutra i Barry Seal: Król przemytu.

fot. materiały promocyjne

Ponadto źródła Variety podają, że budżet produkcji będzie wynosił co najmniej 200 milionów dolarów - chociaż należy założyć, że budżet marketingowy nie będzie tak wysoki jak w wypadku tradycyjnego film, ponieważ cały proces wysłania Cruise'a w kosmos będzie mocno nagłośnionym wydarzeniem i wygeneruje mnóstwo darmowej reklamy. Jeśli natomiast chodzi o samego aktora, to raport podaje, że Cruise może zakończyć prace nad projektem z kwotą między 30 a 60 mln dolarów w kieszeni z tytułu gwiazdy i producenta widowiska.