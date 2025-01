Więcej złoczyńców w Kapitanie Ameryka 4. Jedną postać gra Rosa Salazar

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wiemy, że w pierwotnym planie filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat miała pojawić się organizacja przestępcza z komiksów znana jako Serpent Society. Po licznych dokrętkach z 2024 roku sugerowano, że ich rola została początkowo zmniejszona, ale ostatecznie zachowali znaczenie w fabule. Wszystko za sprawą Giancarlo Esposito, który w dokrętkach wcielił się w rolę Sidewindera, przywódcy grupy. Według Variety, Rosa Salazar zagrała ważną członkinię tej organizacji, Rachel Leighton, znaną również jako Diamondback.

Kim jest Diamondback?

W komiksach Diamondback posiadała zdolności podobne do tych, którymi dysponuje Kapitan Ameryka, ponieważ w jej żyłach płynęło serum superżołnierza. Była również ekspertką w sztukach walki i doskonale posługiwała się nożami.

Pomimo licznych zmian w fabule, można przypuszczać, że nadal odegra istotną rolę, choć nie wiadomo, jak dużą. Skoro jednak jej postać pojawia się w obsadzie wymienionej przez Variety, prawdopodobnie nie ograniczono jej do epizodycznego występu. Nie wiadomo, co z pozostałymi członkami grupy, ponieważ wcześniej inną postać zagrał wrestler Seth Rollins, ale obecnie nie wyjawiono, czy jego rola nie została ograniczona.

Kapitan Ameryka 4 - o czym jest film?

Jest to pierwsza kinowa przygoda nowego Kapitana Ameryki, którym został Sam Wilson (Anthony Mackie). Jego genezę można było obejrzeć w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. To wówczas przezwyciężył dylemat wobec tego, czy powinien pójść w ślady Steve'a Rogersa, który sam namaścił go na swojego następcę pod koniec Avengers: Koniec gry.

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat trafi do kin w lutym 2025 roku.