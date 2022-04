Upadek królestwa - najlepsze odcinki serialu. Pozycja 5. sezonu może zaskoczyć

fot. Netflix

Upadek królestwa to serial historyczny oparty na popularnym cyklu książkowym Bernarda Cornwella. Najpierw tworzyli go Brytyjczycy dla angielskiej telewizji, potem Netflix stał się współproducentem, a od 3. sezonu przejął serial całkowicie. Serial skończył się wraz z 5. seonem, ale sama historia nie kończy się, bo doczeka się kontynuacji w formie filmu.

Upadek królestwa - ranking

To dobra okazja, by przyjrzeć się wszystkim sezonom i odcinkom. Które odcinki mają najlepsze oceny widzów? Tutaj z pomocą przychodzi IMDb, pokazując jednoznacznie, że najlepiej oceniany przez krytyków 3. sezon zbierał też najlepsze oceny widzów. Zwłaszcza finałowe, poruszające i emocjonujące odcinki. 3. sezon to szczyt jakości tego serialu, ale to nie oznacza, że inne są jakoś szczególnie gorsze. Akurat przez pryzmat ocen ten serial utrzymywał cały czas całkiem dobry poziom. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszy odcinek może jednak zaskoczyć, bo 5. sezon zebrał dość mieszane opinie.

Na których lokatach są odcinki 5. sezonu? Zobaczcie sami, jak widzowie oceniali te odcinki. A które są Wasze ulubione? Ten ranking może też pełnić rolę dowodu, jak bardzo znakomity jest to serial.