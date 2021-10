Upadek Królestwa - 5. sezon to nie koniec. Będzie film!

fot. Netflix

24 października podczas MCM Comic Con w Londynie Alexander Dreymon, czyli odtwórca roli Uhtreda ogłosił, że Netflix planuje kontynuację serialu Upadek królestwa w postaci filmu pełnometrażowego. Ma on nosić tytuł Seven Kings Must Die.

Ma on trwać 2 godziny. Prace na planie ruszą na początku 2022 roku w Budapeszcie. Według aktora będzie to niedługo przed premierą 5. sezonu, ale jeszcze nie ma ogłoszonej daty premiery.

Dreymon powróci w filmie jak Uhtred, a w obsadzie pojawi się wielu aktorów z serialu. Nie zabraknie nowych twarzy, ale nazwisk na razie nie ogłoszono. Podstawą historii nadal są powieści Bernarda Cornwella.

Zobacz także:

Nigel Marchant, producent Upadku królestwa podkreśla, że 5. sezon to zwieńczenie historii serialu, ale zapowiada, że zawsze mieli jeszcze jedną opowieść do pokazania na ekranie. Stąd decyzja o filmie, który będzie produkowany przez Carnival Films należący do NBCUniversal International Studios. Ed Bazalgette stoi za kamerą.

Przypomnijmy, że Upadek królestwa był serialem stacji BBC2, który pojawił się w 2015 roku. Od 2. sezonu współproducentem był Netflix, który w 3. serii przejął pełne prawa do projektu i tworzy go do dziś. Z uwagi na kwestie wcześniejszej sprzedaży licencji w wielu krajach jednak Netflix dostaje nowy sezon z opóźnieniem. W Polsce pierwsze prawo do Upadku królestwa ma CANAL+. 4. sezon pojawił się w platformie prawie 2 lata po premierze w CANAL+.

Nie wiadomo, czy w kwestii filmu również powyższa zasada licencji będzie obowiązywać. Nie jest wykluczone, że w tym przypadku trafi on od razu do Netflixa.