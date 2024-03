Uśmiechnij się 2 - horror będzie przerażający. Lukasowi Gage'owi aż robiło się niedobrze na planie

fot. Paramount Players // Temple Hill Entertainment

Jak dotąd nie podano szczegółów fabuły drugiej części horroru Uśmiechnij się. Ale Lukas Gage, który wciela się w jednego z głównych bohaterów, zdradził czego widzowie powinni się spodziewać po nowej odsłonie.

Uśmiechnij się 2 - Lukas Gage miał odruch wymiotny na planie

W rozmowie z The Hollywood Reporter aktor powiedział, że jeśli komuś podobał się pierwszy film to Uśmiechnij się 2 również pokocha. Dodał, że jest przerażający. Przyznał też, że to pierwszy raz, gdy naprawdę bał się na planie i było mu niedobrze.

Nie wymiotowałem, ale miałem odruch wymiotny. Byłem naprawdę zszokowany, jak intensywnie było tego dnia. Myślisz sobie: "Och, po prostu grasz, wszystko będzie dobrze", ale ten film jest tak straszny. Cała ekipa była przerażona. Ten uśmiech sam w sobie jest upiorny, a jeśli dodasz do tego najbardziej krwawe sceny, to tak - mam na to za słaby żołądek. Jestem mięczakiem.

fot. Laura Radford // Prime Video // Jake Gyllenhaal i Lukas Gage w filmie "Road House "

Gage nie wyjawił żadnych szczegółów z tej sceny, ale czuje się szczęśliwy, będąc częścią tego filmu. Dodał, że nie mówi tego często, ponieważ uważa się za największego krytyka wszechczasów.

Jestem z tego bardzo dumny i myślę, że film jest przerażający. Myślę, że [reżyserowi] Parkerowi Finnowi znowu się to udało - po prostu przenosi to na wyższy poziom i mamy w tym filmie kilka naprawdę fajnych gościnnych występów.

Parker Finn nie tylko wyreżyserował ten horror, ale również napisał do niego scenariusz. W obsadzie są także Naomi Scott, Raúl Castillo, Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelula i Miles Gutierrez-Riley.

Uśmiechnij się 2 - premiera w kinach 18 października 2024 roku.