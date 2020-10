Usta usta - serial TVN zanotował słabą oglądalność

foto. TVN

Usta usta to serial, który po 10 latach wrócił do TVN z czwartym sezonem. Premierowe odcinki nie cieszyły się jednak oczekiwanym zainteresowaniem widzów. Ostatnio portal Wirtualne Media poinformował bowiem o oglądalności reaktywowanej produkcji. Okazuje się, że średnio każdy z odcinków serialu oglądało 766 tys. widzów. To gorszy wynik, niż w tym paśmie w ubiegłym roku zanotował serial 39 i pół tygodnia. Produkcję z Tomaszem Karolakiem oglądało bowiem średnio 1, 26 mln osób - czyli o 490 tys. widzów więcej.

Dodajmy, że premierowe odcinki serialu Usta usta przyniosły stacji TVN 13,55 mln złotych wpływów z reklam.

Sześć premierowych odcinków Usta usta emitowano w niedziele od 6 września do 11 października o godzinie 21:30 i w porównaniu z trzema innymi największymi stacjami TVN pod względem oglądalności wypadł nie najlepiej. Widzowie woleli oglądać produkcję Rolnik szuka żony na TVP1 oraz kabarety na Polsacie. Stacja TVN pokonała jednak TVP2 i emitowane przez nią filmy fabularne.

Przypomnijmy, że w obsadzie reaktywowanego serialu znaleźli się Paweł Wilczak, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Poplawska oraz Marcin Perchuc.