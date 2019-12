Piłkarz usunięty z gry PES 2020. To reakcja na krytykę Chin

Tym razem nie chodzi o słynną aferę Hearthstone i publiczne popieranie strajkujących w Hongkongu. Tym razem chodzi o stosunek chińskich władz do mniejszości etnicznych i odtajnionych dokumentów, które ujrzały światło dzienne. Właśnie te działania chińskich władz, a konkretnie prześladowania ujgurskich muzułmanów, wysyłanie przedstawicieli mniejszości etnicznych do obozów pracy, i zmuszanie kobiety z tych mniejszości do zawierania małżeństw z Chińczykami publicznie w mediach społecznościowych skrytykował Mesuta Ozila, piłkarz niemieckiej kadry narodowej i zawodnik Arsenalu Londyn.

Reakcja chińskiego wydawcy gry była natychmiastowa - piłkarz został usunięty z gry eFootball PES 2020 oraz wcześniejszych odsłon cyklu PES.

Wpis zranił uczucia chińskich fanów i naruszył sportowego ducha miłości i pokoju. Nie rozumiemy tego, nie akceptujemy i nie wybaczymy! - krótko oświadczył wydawca na chiński rynek, firma NetEase.

Do sprawy odniosło się również chińskie MZS, którego przedstawiciel oświadczył, że to słowa zawodnika to "fake news" i mijają się one z prawdą.