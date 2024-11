Vaiana 2 może być największym hitem 2024 roku. Jak poradzi sobie Czerwona Jedynka?

fot. materiały prasowe

Vaiana 2 zapowiada się na wielki hit. Według prezesa sieci kin AMC, Adama Arona, może to być największy sukces komercyjny 2024 roku – nawet większy niż W głowie się nie mieści 2, który do tej pory zarobił 1 mld 697 mln dolarów w globalnym box office. W 2024 roku żaden inny film nie osiągnął wyższych przychodów kinowych.

Vaiana 2 – sukces w box office

Aron opiera swoje przewidywania na wiedzy branżowej.

- Osoby dobrze poinformowane twierdzą, że Vaiana 2 może przewyższyć sukces W głowie się nie mieści 2.

Hit Pixara to nie tylko największy tytuł komercyjny na świecie, ale też w Ameryce Północnej, gdzie osiągnął wynik 652,9 mln dolarów. Według wstępnych prognoz Vaiana 2 może zebrać ponad 100 mln dolarów podczas długiego weekendu Święta Dziękczynienia. Dla porównania, pierwsza część zarobiła w tym okresie 82 mln dolarów.

Biorąc pod uwagę, że Vaiana była najpopularniejszym filmem (zarówno animowanym, jak i aktorskim) w streamingu w 2023 roku, są powody do optymizmu.

Fot. Materiały prasowe

Czerwona Jedynka – prognozy box office

Świąteczny film przygodowy Czerwona jedynka wchodzi na ekrany w wielu krajach świata, w tym w Polsce, już 8 listopada. Według prognoz na 75 rynkach ma zarobić 25-30 mln dolarów. W USA film zadebiutuje dopiero 15 listopada. Biorąc pod uwagę budżet wynoszący 200 mln dolarów, start w 75 krajach z takim wynikiem nie jest najlepszy. Przewidywane 36 mln dolarów w Ameryce Północnej również nie zmieni tej sytuacji znacząco.

fot. fanpage Dwayne'a Johnsona

Venom 3 – rekord w box office

We wtorek, w dzień wyborów w USA, wielu Amerykanów wybrało się do kina, aby odstresować się przy Venomie 3. To sprawiło, że film zanotował rekordowy wtorek, z jedynie 26,8% spadkiem frekwencji w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dla porównania, spadki dla dwóch wcześniejszych części wynosiły odpowiednio 54,6% i 61%.

Łącznie film zarobił już 322,2 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów, co czyni go kolejnym komercyjnym sukcesem Sony.