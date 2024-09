Vaiana 2 - jaki będzie Maui? Wbrew pozorom można zranić potężnego półboga

fot. materiały prasowe

Jaki będzie Maui w filmie Vaiana 2? Z odpowiedzią przychodzą współreżyserka filmu Dana Ledoux Miller i udzielający mu głosu Dwayne Johnson. Ta dwójka w rozmowie z portalem Entertainment Weekly zdradziła, że jednym z nowych wyzwań, którym będzie musiał stawić czoła bohater w sequelu, będzie poproszenie innych o pomoc.

Vaiana 2 - jaki będzie Maui?

Poddajemy ich nowym testom, nowym wyzwaniom, a to naprawdę popycha ich do przodu, do miejsc, w których ich do tej pory nie widzieliśmy - powiedziała Miller o Vaianie i Maui. - Pozwala to rozwinąć się ich przyjaźni i sprawić, że ta relacja stanie się dla nich jeszcze ważniejsza. Ale również oznacza to, że Maui, postać o wiele większa niż życie, jest podatna na zranienie. Nie jest łatwo komukolwiek z nas prosić o pomoc.

Johnson w okresie dojrzewania nauczył się ukrywać własne emocje. Robił to także później, gdy wkroczył w świat sportu. Z czasem, gdy stracił kilka przyjaciół, którzy popełnili samobójstwo, zaczął rozumieć, że rozmawianie o swoich emocjach i problemach jest ważne. Według niego Maui - który uwielbia być w centrum uwagi i poprawiać ludziom nastrój - także nauczył się wiele rzeczy ukrywać w środku, które z czasem zaczęły narastać i go przytłaczać. Na szczęście, teraz ma Vaianę.

Proszenie o pomoc jest w rzeczywistości supermocą. Męskość, dla mnie, nie oznacza bycia twardym. To nie jest bycie twardzielem. Silna męskość objawia się tym, że masz odwagę spojrzeć w głąb siebie i powiedzieć: "To jest właśnie to, co czuję. I nie ma w tym nic złego. Tutaj mam klatkę piersiową i chętnie otworzę ją dla kogoś, kto mógłby mi pomógł". - powiedział aktor podczas wydarzenia D23.

Vaiana 2 - fabuła, obsada, premiera

Vaiana otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość od swoich przodków i decyduje się wyruszyć wraz z Maui i nową grupą złożoną z niezwykłych marynarzy. Wspólnie udają się na odległe tereny morza Oceanii, aby przeżyć przygodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Auli’i Cravalho oraz Dwayne Johnson ponownie są głosami głównych bohaterów historii. Oznacza to, że w oryginalnym dubbingu Vaiana oraz Maui będą brzmieć tak samo. David Derrick Jr., Jason Hand oraz Dana Ledoux Miller są reżyserami.

Film wejdzie do kin w listopadzie 2024 roku.

